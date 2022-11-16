رياح قوية تتعدى 50كلم/سا على هذه الولايات

حذر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا، بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء، وإلى غاية التاسعة ليلا.

وحسب ذات المصدر، تتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من بجاية وبومرداس والجزائر العاصمة وتيبازة.

وكذا ولايات الشلف ومستغانم ووهران وعين تموشنت وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والنعامة، البيض والأغواط.

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أمطار رعدية غزيرة بداية من الثالثة زوالا على هذه الولايات

هذا وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية غزيرة. تصل إلى 40ملم محليا بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.