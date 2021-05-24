رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية،صبيحة اليوم الإثنين،في تنبيه لها بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/سا بداية من الساعة 06:00 صباحا.

واوضحت المصالح أن الرياح ستكون مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤيإ الى غاية الساعة 15:00.

الولايات المعنية هي: الأغواط، بشار، الجلفة، البيض، النعامة، غرداية، المنيعة، بني عباس وتيميمون.

كما أصدرت ذات المصالح تنبيها آخر يحذر من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة على السواحل الوطنية.

حيث سيكون البحر مضطربا وعلو الأمواج سيصل إلى 2 متر طيلة نهار اليوم الاثنين، حسب المصالح.

السواحل المعنية : مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف، وهران، عنابة والقالة.