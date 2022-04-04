رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا وزوابع رملية في عديد الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من استمرار هبوب رياح قوية على عديد ولايات الوطن. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح تصل سرعتها إلى 70 كلم/سا ومستمرة إلى غاية منتصف الليل.

في حين، ذكر التنبيه، أن الولايات المعنية هي تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان. إضافة إلى النعامة، البيض، الأغواط، غرداية، ورقلة، المنيعة، بشار، ورقلة، تيميمون، بني عباس، أدرار، إن صالح، تندوف.

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وشهدت المناطق الشمالية والداخلية للوطن، تساقط أمطار غزيرة وثلوج، أمس الأحد. كما أشار النشرية الجوية عبر قناة النهار، إلى أن الثلوج تخص أغلب المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 1200 متر. في حين، يصل سمكها إلى حوالي 10 سم. أما الأمطار فستخص أغلب المناطق الشمالية للوطن، الى غاية الثلاثاء.

كما ذكر المصدر ذاته، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من سوق أهراس، تبسة، قسنطينة، باتنة، بسكرة، سكيكدة، عنابة. إضافة إلى جيجل، بجاية، العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف، وهران، تلمسان، سعيدة.

في حين، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة، حيث تم تسجيل ليلة الأحد الى الاثنين، -1. في كل من النعامة، البيض، مشرية، عيد الدفلى، الجلفة، باتنة، وخنشلة. و0 درجة على قسنطينة، سطيف. أما القصوى فستتراوح بين 8 الى 11 درجة على الهضاب العليا والأوراس.

كما ستعرف السواحل الوطنية درجات حرارة الدنيا تصل إلى 5 در جات. والقصوى بين 15 إلى 17 درجة على أغلب الولايات الساحلية.

في حين، ستشهد الولايات الجنوبية طقس مشمس بداية من يوم الاثنين، مع تسجيل ارتفاع جد محسوس في الحرارة. حيث ستتعدى 40 درجة على أقصى الجنوب، إن صالح، أدرار، تمنراست، اليزي، جانت، إن أمناس. أما بشار، تندوف، غرداية، زلفانة، المنيعة، الوادي، وورقلة، فستتراوح بين 25 الى 35 درجة مع تطاير للرمال.