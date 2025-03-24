رياح قوية وأمطار رعدية تضرب 9 ولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايتي إن صالح وتمنراست ستشهدان هبوب رياح قوية. بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم الإثنين إلى غاية الساعة 18:00 مساء اليوم.

كما حذر تنبيه آخر للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية على ولايات عين الدفلى، الشلف، مستغانم، غليزان، وهران، معسكر، ورقلة وإن صالح.

وهذا بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور