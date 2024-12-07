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رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات

بقلم عايدة.ع
رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات
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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه لذات المصالح تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. وهذا على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

و من المتوقع أن يكون تساقط الأمطار بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

كما أفاد تنبيه آخر بهبوب رياح قوية، وهذا على ولايات تيزي وزو، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة، الطارف، تبسة، خنشلة، الجلفة و الأغواط.

حيث سيكون هبوب الرياح بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

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