رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، مع هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن، اليوم السبت.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات مستغانم، غليزان، معسكر، وهران، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان. ستشهد تساقط أمطار رعدية، وهذا بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وهذا على كل من ولايات البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تندوف.

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