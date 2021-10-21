رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس. عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/سا مع تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الجنوبية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإنه سيكون هناك إستمرار هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة على المناطق الجنوبية. تكون مرفوقة بتطاير للرمال إلى غاية الثالثة زوالا. على ولايات برج باجي مختار، أدرار، وإن صالح.

وكشف التنبيه عن إستمرار تساقط أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية. قد تصل كميتها إلى 50 ملم محليا على ولايات إليزي، جانت وتمنراست.

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