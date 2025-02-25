رياح قوية وأمواج عاتية على هذه السواحل

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية على السواحل الغربية للوطن.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح على ولايات بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان.

كما ستشهد سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيبازة، تنس، وهران، عين تموشنت وتلمسان تشكل أمواج عالية وخطيرة.

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