رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية طيلة نهار اليوم. حيث ستتعدى 50 كلم/سا.

وحسب تنبيه بحري للأرصاد الجوية يحذر من هبوب رياح قوية على السواحل تتعدى 50 كلم /سا. أين سيكون البحر جد مضطرب وعلو الأمواج يصل إلى المترين إلى غاية صبيحة يوم غد السبت.

كما ستخص الرياح سواحل عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس. بالإضافة كذلك إلى سواحل الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، وهران وأرزيو.

طالع أيضا

رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل