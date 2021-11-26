رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية طيلة نهار اليوم. حيث ستتعدى 50 كلم/سا.
وحسب تنبيه بحري للأرصاد الجوية يحذر من هبوب رياح قوية على السواحل تتعدى 50 كلم /سا. أين سيكون البحر جد مضطرب وعلو الأمواج يصل إلى المترين إلى غاية صبيحة يوم غد السبت.
كما ستخص الرياح سواحل عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس. بالإضافة كذلك إلى سواحل الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، وهران وأرزيو.
طالع أيضا
رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل
من جهتها كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذّرت من هبوب رياح قوية وبحر مضطرب على كامل الشريط الساحلي.
وحسب تنبيه المصلحة ذاتها، فإن الرياح ستكون بداية من الساعة السادسة صباحا الى غاية الثالثة من فجر يوم الجمعة.
كما ذكر الديوان، أن السواحل المعنية بالرياح هي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس. إضافة إلى العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، الغزوات، المرسى بن مهيدي.
بالمقابل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي آخر نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة بداية من أمسية اليوم الجمعة على كافة الولايات الشمالية للوطن.
وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء المرتقبة إلى غاية يوم السبت، ستكون صافية ومستقرة خلال صبيحة يوم الجمعة على الولايات الشرقية والوسطى، في حين ستبقى الأجواء مغشاة مع بعض الأمطار على الولايات الغربية.
وستتغير الوضعية الجوية بداية من أمسية اليوم الجمعة بسبب قدوم إضطراب جوي قوي ونشيط الفعالية بسبب منخفض للضغط الجوي على البحر الأبيض المتوسط، محمل بأمطار وثلوج. كما ستكون الأجواء ممطرة مع تساقط ثلوج على المرتفعات التي تفوق 1000 متر
أما يوم السبت فالأجواء غائمة وممطرة وباردة على كل ولايات الوطن مع تساقط ثلوج على مرتفعات التي تتجاوز 900 متر. ويتراوح سمكها مابين 10 و15 سنتمتر، خاصة على مرتفعات البيض، تيارت والنعامة
كما ستعرف درجات الحرارة تراجعا ملحوظا بسبب الإضطراب الجوي
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp