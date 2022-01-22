رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من هبوب رياح قوية، على معظم السواحل الوطنية. كما أشارت، المصلحة ذاتها، أن هذه الرياح ستؤدي إلى اضطراب حالة البحر.

وذكر الديوان، أن الرياح والأمواج العالية مرتقبة على طول الشريط الساحلي بداية من السادسة صباحا إلى الثالثة من فجر الأحد. كما أضافت المصلحة، أن السواحل لمعينة هي كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، يني صاف، وهران، أرزيو. ومستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

طالع أيضا:

وشهدت الجزائر ديسمبر الماضي اضطراب جوي شديد، أين سجلت مصالح الحماية المدنية عدة تدخلات في عدة ولايات من الوطن.

حيث سجلت ببلدية الأبيار بالعاصمة إنهيار جزئي لجدار خارجي لمسكن فردي بشارع نسيبة مالك دون تسجيل خسائر بشرية. كما إنهار سقف من الترنيت لبناء قصديري على سيارة بالمكان المسمى حوش فارتينو بسيدي عبد الله.

وببلدية باب الواد سجلت الحماية المدنية إنهيار جزئي لسقف من الترنيت لبنايتين قصديريتان بالحي القصديري جايس. دون تسجيل خسائر بشريه. كماحذرت ذات المصالح من خطر إنجراف التربة بالحي القصديري في بلدية بوزريعة.

كما سجلت الحماية المدنية بولاية بومرداس سقوط بعض الأشجار وأعمدة وخيوط الكهرباء. على مستوى بلديات برج منايل، قورصو، بومرداس وبودواو، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبولاية سكيكدة، سجلت سقوط شجرة على سيارتين سياحيتين ببلدية عزابة، دون تسجيل خسائر بشرية.