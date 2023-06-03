رياح قوية واستمرار تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا مرفوقة بتساقط حبات البرد إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

وأوضح التنبيه أن الولايات المعنية فهي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس. بالإضافة إلى معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت، تسمسيلت، الجلفة، المسيلة، البويرة، عين الدفلى. والمدية، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيزي وزو وبجاية.

فيما ستشهد بعض الولايات الشرقية كذلك استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 21:00 لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

الولايات المعنية: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة. سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة وخنشلة.

كما أفاد تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: أولاد جلال، المغير، تقرت والوادي.