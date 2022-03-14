رياح قوية وتطاير للرمال على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة اليوم الإثنين، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 كلم في الساعة.

وحسب ذات النشرية، ستكون الرياح، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

كما سيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، وسعيدة، وسيدي بلعباس، النعامة والبيض.

فيما حذرت نشرية خاصة ثانية، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 كلم في الساعة، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

كما سيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في الشلف، وتيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس، وتيزي وزو، والبويرة.

بالإضافة إلى ولايات المدية، والبليدة، وعين الدفلى، وتيسمسيلت، وتيارت، وغليزان، ومعسكر، والأغواط، والجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج.

كما حذرت نشرية أخرى من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 كلم في الساعة، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

وحسب ذات النشرية، سيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية في كل من أدرار، وتيميمون، وإن صالح، برج باجي مختار وتمنراست.

فيما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، عبر نشرية خاصة أخرى من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 كلم في الساعة.

كما ستكون الرياح أيضا، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية، وستستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية في كل من غرداية، والمنيعة، وبسكرة، وأولاد جلال، والمغير، وتقرت، والوادي، ورقلة وإليزي.

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