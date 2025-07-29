رياح قوية ودرجات حرارة جد مرتفعة على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل هبوب رياح قوية وطقس جد حار نهار اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، أن ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف ومستغانم، ستشهد اليوم هبوب رياح قوية. بداية من الساعة 09:00 ويستمر إلى غاية الساعة 21:00.

كما حذّر تنبيه للأرصاد الجوية، من تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة طيلة نهار اليوم الثلاثاء على ولايات تندوف، أدرار وبرج باجي مختار.

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