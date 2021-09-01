رياح قوية وعلو أمواج يصل المترين بالسواحل الشرقية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا مع علو أمواج يصل إلى المترين بداية من منتصف النهار إلى غاية فجر يوم غد الخميس على سواحل بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

كما حذرت ذات المصالح في ذات البيان، من تساقط أمطار رعدية معتبرة وبكميات تتعدى 25 ملم محليا متوقعة بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة 21:00 ليلا. على ولايات سيدي بلعباس، تيارت، تلمسان، البيض، سعيدة، معسكر والنعامة