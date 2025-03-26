رياح هوجاء وأمواج عالية تضرب هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عاتية وخطيرة على السواحل الوطنية نهار اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة، للمصالح نفسها، ستشهد سواحل جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة وتنس هبوب رياح قوية.

كما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية على سواحل تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

ووفقا للمصدر نفسه، ستشهد سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان تشكل أمواج عالية وخطيرة.

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