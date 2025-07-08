رياح وبحر شديد الهيجان على هذه السواحل!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية وبحر شديد الهيجان متبوع بأمواج خطيرة على بعض السواحل الوطنية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للمصلحة ذاتها، فإن الرياح تخُص كل من مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر، دلس.

أما الأمواج الخطيرة، فتخص سواحل مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

كما ستشهد سواحل أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة، غدا الأربعاء، أمواج جد عالية وخطيرة.