الرقم السري :

134743

هل من زوجة صالحة لرجل يتمنى أن يستقر

رجل من شرق البلاد، عامل ومستقر بالعاصمة، يبلغ من العمر 38 سنة، لديه مسكن خاص أيضا بالعاصمة. مطلق بدون أولاد، على قدر كبير من الاتزان، مرّ بتجربة صعبة، لكنه لم يفقد الأمل في الحياة. اتصل بنا وكلاه عزيمة وإصرار، ويتمنى أن يعمر الدار. إلى جانب زوجة متألقة محترمة تبادل المودة وتكون السند والقلب الحنون على طول، كما لا يشترط فيها إلا الصلاح، يريدها ماكثة بالبيت. سنها أقل من 35 سنة، تكون من شرق وسط أو غرب البلاد، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

135744

من تفوز بقلبه وتزف عروسا لبيته..

رجل من ولاية تيزي وزو، أصيل متشبع بالأخلاق الكريمة، مضى من عمره 53 سنة، كما يمارس التجارة، كتب عليه القدر أن يكون مطلقا يحيا وحيدا في بيته الخاص، اتصل بنا وكله رجاء من المولى عز وجل أن يلاقيه بعروس في أقرب الآجال، تكون امرأة صادقة يستقر إلى جانبها تحت سقف المودة والرحمة، يريدها ذات أصول قبائلية، سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة، وحبذا لو تكون عاملة ولا بأس إن كانت ماكثة بالبيت، ويعدها أن تحيا أجمل حياة برفقته.

الرقم السري :

135745

رياضي يبتغبها متألقة

من غرب البلاد، رجل آخر مطلق وأب لطفل تحت رعاية الأم، يبلغ من العمر 42 سنة. مقبول الشكل وذو بنية رياضية، موظف في سلك الأمن، ويملك مسكن خاص.

يتمنى أن يعثر في القريب العاجل على رفيقة الدرب. سيدة متألقة وصاحبة قلب كبير يعقد عليها القران ويطبق سنة النبي المختار، وحسب الأصول والأعراف. يفضلها عاملة ولا يهم إن كانت ماكثة بالبيت، سنها أقل من 40 سنة. ولا يهم إن كانت أرملة مطلقة أو عازبة.

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