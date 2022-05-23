رياض محرز يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ

توج الدولي الجزائري، وهداف مانشستر سيتي هذا الموسم رياض محرز. بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على أستون فيلا.

وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا، أمس الأحد، في الجولة الأخيرة من البريميرليغ، على أستون فيلا 3-2 بملعب الإتحاد.

وليتمكن مانشستر سيتي من حسم اللقب لصالحه، بعد منافسة شرسة مع ليفربول، الذي حل ثانيا بـ92، متخلفا بنقطة عن السيتي.

ويعد، هذا التتويج الثالث لرياض محرز، بالبريميرليغ مع السيتي، كما سبق لنجم الخضر التتويج مع ليستر سيتي كذلك.

وبهذا الرقم القياسي، عادل رياض محرز، رقم مهاجم تشلسي السابق، ديدي دروغبا، كأكثر لاعب إفريقي مُتوج بالبريميرليغ بـ4مرات.