ريال مدريد يعلن تعاقده مع الحارس كيبا

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الإثنين، رسميا عن تعاقده مع حامي عرين تشيلسي الانجليزي، كيبا أريزابالاغا، لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وتعاقد الميرينغي، مع الحارس الاسباني، من أجل تعويض حارسه البلجيكي، تيبو كورتوا، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

ونشر نادي العاصمة الاسبانية، بيانا عبر موقعه الرسمي. قال فيه: “اتفق نادي ريال مدريد وتشيلسي على إعارة اللاعب كيبا أريزابالاغا. الذي يظل مرتبطا بالنادي هذا الموسم حتى 30 جوان 2024”.

كما أوضح الريال، بأن تقديم حارسه الجديد، سيتم غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 13:30، بمدينة مدريد الرياضية.