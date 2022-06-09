ريفكا: صورت فيديوهات مقابل 40 مليون سنتيم.. ولم أعلم أن رزاقي نصاب

تمسك المتهم الموقوف المعروف على مواقع النواصل الاجتماعي باسم “ريفكا”. بإنكار كل ما نسب إليه من تهم ووقائع وردت في قرار الاحالة.

وصرح أمام رئيس الجلسة بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، بأنه لم يكن له دراية على نية أسامة رزاقي بالنصب على الطلبة.

وأضاف انه وبعد مشاهدته فيديو المؤثرة نوميديا لزول الخاص بالإشهار للشركة. تواصل معها ثم اتفق مع المتهم رزاقي أسامة على عمل إشهار لشركته عبر موقع انستغرام. وابرم معه عقد لمدة سنة، وطلب منه حينها التوجه إلى تركيا وأوكرانيا. من اجل نقل فيديوهات توضح الوضعية الجيدة التي يعيشها الطلبة المتمدرسين.

ومن خلال تلك الفيديوهات التي عملها أين ظهر شخصيا برفقة الطلبة ومسؤولين في الجامعات. وهم يصرحون بأن وضعية الطلبة جيدة وظروف التمدرس ممتازة. وبالمقابل الطلبة كانت أوضاعهم سيئة من حيث الإقامة خاصة.

وأضاف المتهم فاروق بوجملين، انه كان يتقاضي مبلغ 40مليون سنتيم للشهر. من اجل نشر فيديوهات تزكي شركة المتهم “أسامة رزاقي”.

كما رد على سؤال القاضي حول تقاضيه مبلغ أكثر من نوميديا التي تتقاضي مبلغ 35مليون في الشهر. بالقول إن السبب يكمن في شدة وقع فيديوهاته التي كانت تلقى رواجا أكثر من فيديوهات المتهمة نوميديا. مشيرا انه لو كان يعلم أن أسامة رزاقي سينصب على الطلبة لما تواصل معه في الاصل.