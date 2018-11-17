ريمي غارد: “أنتظر من تايدر أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى”

أشاد مدرب نادي أمباكت مونتريال الكندي، ريمي غارد، بلاعبه الجزائري سفير تايدر، بعد أول موسم له في الدوري الأمريكي، مطالبا إياه بالمزيد من الفعالية مستقبلا.

وبعد نهاية الموسم الكروي، في بطولة الـ “أم أل أس”، عاد ريمي غارد، لقييم أداء لاعبيه هذا الموسم، على غرار تايدر، مؤكدا في تصريحات لصحيفة “جورنال دو مونتريال” الكندي.

“شخصيا أحببت طريقة لعب سفير تايدر، كان فعالا في نجاح الفريق هذا الموسم، من خلال الدور الذي لعبه في وسط ميدان الفريق”.

وأضاف: “مع ذلك سيكون على تايدر، زيادة فعاليته أمام شباك الخصم، الموسم المقبل، لأنه ضيع العديد من فرص التهديف هذا الموسم، أتوقع منه الأفضل”.