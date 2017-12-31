زاوية المرزوقية بالجلفة تكرّم النهار والسّعيد بوحجّة

أخبار الجزائر
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زاوية المرزوقية بالجلفة تكرّم النهار والسّعيد بوحجّة
بقلم إيمان ضيف الله

كرّمت الزاوية المرزوقية ببنهارولاية الجلفة رئيس المجلس الشعبي الوطني “السعيد بوحجة” والمستشار القانوني لتلفزيون “النهار” عبد الحفيظ كورتل .

وعبر رئيس المجلس الشعبي عن سعادته بهذا التكريم من طرف رجال الدين والفقهاء.
من جهته، قال كورتل أنّ تكريمه هو تكريم لقناة النهار، لأنّه يعتبر نفسه قطعة من المشهد الكبير الذي تمثله النهار في الجزائر.
وقال رئيس المنظّمة الوطنية للزوايا عبد القادر ياسين، تم اختيار السعيد بوحجة لما يحمله من الصفات الثورية
واختيار قناة النهار من خلال المستشار القانوني كورتل.

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التعليقات (1)

  • مومني رشيد

    الأستاذ كارتل رجل في القمة يستحق التقدير والتكريم

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