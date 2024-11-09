زاوي: “الفوز الأول تأخر كثيرا ولكنه مهم معنويا”

ثمّن مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، الفوز الذي حققه ناديه أمس الجمعة، أمام الضيف مولودية البيض، برسم الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة.

ويُعد انتصار أمس، الأول لـ “الشلفاوة” هذا الموسم، بعد 5 تعادلات وهزيمتين في أول 7 جولات.

وعن هذا الفوز، قال زاوي: “الفوز الأول تأخر كثيرا. وفي اللقاءات السابقة كنا قادرين على الفوز، ولكننا لحسن الحظ لم نتأثر معنويا”.

وواصل مدرب “لايصو” في تصريحات بعد اللقاء: “كنا نريد ايجاد حل، وجاء ذلك أمام البيض. الذي يملك فريقا ممتازا، ولعب مباريات قوية هذا الموسم، ويضغط في الهجوم بحثا عن المساحات”.

قبل أن يستدرك زاوي، العائد من عقوبة الايقاف لشهر كامل: “تحدثت مع اللاعبين، وطالبتهم باستغلال الفرص، المنافس كانت لديه فرص أيضا، ولكن الدفاع والحارس كانوا في المستوى”.

وواصل مدرب الشلف: “هذا الفوز مهم للغاية من الناحية المعنوية. وصراحة كنت متخوفا أن تطول سلسلة النتائج السلبية، واللاعبين يعطيهم الصّحة”.