زبدي: الإختلالات الموجودة في السوق أثّرت سلبا على القدرة الشرائية للجزائريين

قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أنه أصبح من الضروري تحيين المنظومة التشريعية للقضاء على الإختلالات في السوق الجزائرية.

وكشف زبدي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الإختلالات أثرت سلبا على القدرة الشرائية للعائلات خاصة خلال رمضان.

وأوضح زبدي، أن شهر رمضان أصبح يقترن بشهر التبذير والإستهلاك المفرط، وزيادة في الأسعار.

وأكد أن الثقافة الإستهلاكية لا يمكن تغيرها بين عشية وضحاها، وهي غير مرتبطة فقط بالمستهلك، بل بالمتعامل الاقتصادي وبالأجهزة الرقابية والمنظومة التشريعية.

وكشف زبدي أن “الإختلالات الموجودة دليل على أننا لم نتحكم بطريقة جيدة في السوق الجزائرية”.

وأوضح في ذات السياق، أن هناك بعض المراسيم بحاجة إلى تحيين وبعض القوانين بحاجة إلى تعديل، وتسقيف هامش الربح.

وطالب زبدي، بإعادة النظر في نظام الضرائب من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتخفيف من الضرائب وهي الميكانيزمات التي ستشجع -حسبه- المتعامل الاقتصادي على التصريح برقم أعماله.