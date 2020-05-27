زبدي: موقفنا ثابت حول تسقيف سعر الكمامات وعلى السلطات تنظيم صناعة وتسويق هذا المنتوج

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن موقفها ثابت حول تسقيف سعر الكمامات وأنه على السلطات المعنية تنظيم صناعة وتسويق هذا المنتوج الحيوي.
وأفادت المنظمة أنه وبعد تواصل رئيس نقابة الصيادلة و رئيس منظمة، مثطفى زبدي، تم الاتفاق على تهدئة الأمور و تجنب التجاذبات خدمة للصالح العام.
مشيرة أن رئيس المنظمة أكد ثابت موقفه حول تسقيف سعر الكمامات.
وقال أنه ” لم يذكر في أي تصريح من تصريحاته الصيادلة”.
وأكد زبدي أنه “على السلطات العمومية تنظيم صناعة و تسويق هذا المنتوج الحيوي”.
وذلك تفاديا للمضاربة و الاحتكار.
كما اشارت المنظمة أن ملف الأدوية ملف في جدول أعمالنا و قد راسلنا رسميا الهيئات المعنية منذ مدة.
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