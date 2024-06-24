زرب أسعيد: نحو اعتماد إجراءات جديدة لفائدة المحبوسين وتمضية العقوبة

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج زرب أسعيد، اليوم الإثنين، لأول مرة عن إعداد 3 دلائل عمل حول إجراءات دخول المحبوسين. وكذا تمضية العقوبة بالاضافة إشراك الأطراف الخارجية في إعادة إدماج المحبوسين.

وأشار أسعيد، إلى أن قطاع السجون في الجزائر يحوز على منظومة تكوين ذات إمكانات جيدة من حيث الأماكن البيداغوجية. إذا تتوفر المدرسة الوطنية لموظفي السجون وملحقاتها الأربعة، على ما مجموعه 2400 مقعد.. وبرنامج بيداغوجي للتكوين المتخصص وتحسين المستوى لمختلف الاسلاك والرتب. وسيتم تعزيزه وتحديثه بانتظام لمواكبة مختلف المستجدات.

وأضاف زرب أسعيد، أنه تم في 4 مارس 2024 تخرج 4 دفعات من أسلاك السجون تضم 1571 فردا منهم 21 ضابط رئيسي. و101 ضابط إعادة تربية في إطار الترقية على أساس الشهادة. و122 ضابط إعادة تربية تم توظيفهم بعنوان سنة 2022. و 1327.

4 دورات تكوينية تكميلية للموظفين المؤهلين في الترقية الاختيارية

كما تم تسجيل انطلاق أربع دورات تكوينية تكميلية للموظفين المؤهلين في الترقية الاختيارية والناجحين في الإمتحان المهني في رتبة مساعد أول لإعادة 356 موظف بعنوان 2023 و 290 موظف بعنوان 2024 بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية فسجلنا 3621 موظف بعنوان 2023 و 3421 موظف بعنوان 2024 هذا بالإضافة إلى تنظيم 68 دورة تكوينية موضوعاتية متخصصة ضمن المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى والذي شرع في تنفيذه منذ بداية السنة وسيشمل 1380 موظفا من مختلف الأسلاك والرتب.

وفي ذات السياق، أشار زرب أسعيد أن التعاون المقام مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ مكّن من تنظيم 12 ورشة تكوينية وملتقيين دوليين أطرها 8 خبراء ألمان وشارك فيها أكثر من 160 إطار من موظفي

إدارة السجون، تناولت مواضيع معاملة المحبوسين، تصنيف المحبوسين والخطة الفردية لتمضية العقوبة،انتقاء الموظفين وغيرها من المواضيع ذات الصلة المباشرة بعمل السجون، وتخللته زيارات ميدانية للمؤسسات العقابية الجزائرية لفائدة الخبراء الألمان، وأربع رحلات دراسية الى ألمانيا لفائدة 25 موظفا من إطارات المديرية العامة لإدارة السجون، للإطلاع على التجربة الألمانية في مجال معاملة المحبوسين وتصنيفهم وإعادة ادماجهم،

وأكد زرب أسعيد في السياق ذاته على مدى أهمية الموضوع الذي توليه المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. باعتباره الحجر الأساس لإعداد موظف السجون المتشبع بالمهنية. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بوجود منظومة تكوين عصرية من حيث الوسائل والتجهيزات. ومناهج بيداغوجية متنوعة مواكبة للتطلعات الوطنية والممارسات الدولية سواء في التكوين المتخصص أو تحسين المستوى. بما سيسه في مواصلة تطوير المنظومة العقابية الجزائرية في ظل احترام المعايير الدولية لمعاملة المحبوسين وإعادة ادماجهم. ويعزز مكانتها كنموذج متميزا في منطقتنا العربية والافريقية.