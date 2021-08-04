زرقان:”وجدت معالمي في شارل لوروا”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق شارل لوروا البلجيكي “آدم زرقان” أنه وجد معالمه في ناديه الجديد الذي التحق به منذ أسبوعين فقط.

وقال “زرقان” في حوار مع القناة الرسمية لناديه الجديد:”بدأت لعب كرة القدم في الثامنة من عمري في مسقط رأسي سطيف”.

وأضاف:”عندما كان عمري 11 عامًا ، انتقلت إلى الجزائر للانضمام إلى بارادو حيث أمضيت 10 سنوات. كانت بارادو مثل عائلتي الثانية ، لقد علموني كل شيء”.

وختم:””تحدثت إلى الرئيس والمدرب قبل مجيئي إلى هنا. شرحوا لي مشروعهم وكيف يجب أن أدمج نفسي فيه. نحن هنا كعائلة ، أتعايش مع جميع اللاعبين والموظفين أنا حقًا أحب بيئة النادي”.