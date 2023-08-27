زرقان أساسيا في قمة شارلوروا وأندرلخت

تواجد الدولي الجزائري، آدم زرقان، ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب شارلوروا، فيليس مازو، تحسبا لقمة الجولة الـ 5 التي سيحل فيها ناديه ضيفا على أندرلخت.

وتعوّل جماهير النادي البلجيكي، على لاعب الخضر، من أجل الإطاحة بالمضيف أندرلخت، وتحقيق أول انتصار في الموسم.

للإشارة فقد بصم شارلوروا، على بداية موسم كارثية، بـ 3 تعادلات وهزيمة، خلال أول 4 جولات من “السوبر ليغا” البلجيكية.