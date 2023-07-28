مدرب شارلوروا يحسم مستقبل زرقان

تحدث مدرب نادي شارلوروا البلجيكي، فيليس مازو، عن مستقبل لاعبه الدولي الجزائري، آدم زرقان، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي الصائفة الحالية.

وفي تصريحات خص بها موقع “RTBF” أوضح مازو، بأن زرقان، لا يزال متحمسا من أجل مشروع نادي شارلوروا.

وهي التصريحات التي تؤكد استمرار لاعب الخضر، مع النادي البلجيكي، الذي يرتبط معه بعقد يستمر إلى غاية 2027.

للإشارة فإن الموقع البلجيكي، أكد في تقريره الصادر، صبيحة اليوم الجمعة، بأن زرقان، مطلوب بقوة في نادي أولمبيك ليون الفرنسي.