زرقان الأفضل في شارلوروا هذا الموسم

تصدر الدولي الجزائري، آدم زرقان، قائمة أفضل لاعبي نادي شارلوروا البلجيكي، خلال الموسم الكروي الحالي 2022-2023.

وقبل انطلاق “مرحلة البلاي أوف” نشر اليوم الثلاثاء. موقع “لو سوار” البلجيكي، تقريرا حول أداء لاعبي شارلوروا، خلال هذا الموسم، والذي شهد تصدر لاعب الخضر، آدم زرقان القائمة.

وجاء زرقان، في وصافة الترتيب بتقييم 6.2 خلف زميله البلجيكي، جوليس فان كليمبوت، الذي تحصل على تقييم 6.3.

غير أن موقع “لوسوار” أكد بأن لقب الأفضل، يستحقه زرقان، أكثر من زميله البلجيكي، على اعتبار أن الدولي الجزائري، شارك في 32 مباراة بجميع المنافسات، بينما اكتفى كليمبوت، بلعب 6 مباريات فقط.