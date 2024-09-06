زرقان: “مباراة ليبيريا ستكون صعبة وتتطلب منا أكثر تركيز”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف الدولي الجزائري آدم زرقان، بصعوبة المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس امم إفريقيا 2025.
وصرح زرقان، في هذا الخصوص: “المبارة المقبلة أمام ليبيريا ستكون صعبة، خاصة وأنها ستجرى على أرضية ميدان اصطناعية”.
كما أوضح الدولي الجزائري: “معظم لاعبينا متعودون على أرضية الميدان طبيعية، ما يتطلب منا أن نكون أكثر تركيزا”.
وتابع آدم زرقان: “نحن جد محفزون للعودة بالنقاط الثلاثة من ليبيريا، وضمان ستة نقاط في رصيدنا”.
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