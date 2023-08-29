زرقان: “نحتاج لبن ناصر في “الكان” وهو يعمل بجد للعودة سريعا”

أكد الدولي الجزائري، ونجم نادي شارلوروا البلجيكي، آدم زرقان، بأن زميله في الخضر، إسماعيل بن ناصر، يعمل بجد من أجل العودة سريعا والالتحاق بكأس أمم إفريقيا المقررة ما بين جانفي وفيفري 2024 بكوت ديفوار.

وفي تصريحات خص بها موقع “ميلان نيوز” الإيطالي، قال زرقان: “بن ناصر لاعب مهم للغاية لمنتخب الجزائر ومن الضروري أن يشارك في المنافسة القارية”.

وأضاف لاعب شارلوروا: “هو بصدد القيام بمجهودات خرافية على أمل استعادة أفضل مستوياته البدنية في أقرب وقت بهدف المشاركة في كان كوت ديفوار.”

كما أوضح ذات المتحدث بأن بن ناصر يملك شخصية قوية، وقال: “تحدثت معه في عدة مناسبات وهو يؤمن بقضاء الله وقدره، وبالتالي لا خوف عليه من الناحية النفسية”.

وختم زرقان: “نحن نحتاجه في الكان وأعتقد أنه سيكون متواجدا معنا.. إنه يشتغل يوميا وهو بصدد القيام بعمل بدني قوي من أجل العودة للملاعب في أسرع وقت ممكن”.