زرقان وتيطراوي ضمن التشكيلة المثالية للدوري البلجيكي

فرض الدوليان الجزائريان، آدم زرقان وياسين تيطراوي، نفسيهما بقوة في الملاعب البلجيكية هذا الموسم، ليتم اختيارهما ضمن التشكيلة المثالية في الدوري البلجيكي.

عقب المستويات الكبيرة التي قدماها مع فريقيهما خلال الموسم الجاري.

وتألق متوسط ميدان يونيون سانت جيلواز، آدم زرقان، بشكل لافت، إذ خاض 37 مباراة في الدوري البلجيكي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، بمجموع 2968 دقيقة لعب، مؤكدا مكانته بصفته أحد أفضل لاعبي الوسط في البطولة البلجيكية هذا الموسم.

ولم يقتصر تألق الدولي الجزائري على منافسة الدوري فقط، بل شارك في 49 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم. من بينها 8 مباريات في رابطة أبطال أوروبا، إلى جانب مواجهة السوبر البلجيكي و3 مباريات في كأس بلجيكا، ليساهم بقوة في النتائج المميزة لفريقه.

من جهته، بصم لاعب سبورتينغ شارلوروا، ياسين تيطراوي، على موسم مميز هو الآخر، بعدما شارك في 35 مباراة بالدوري البلجيكي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. مؤكدا تطوره الكبير منذ انتقاله إلى البطولة البلجيكية منذ موسمين قادما من نادي أتلتيك بارادو.

كما خاض تيطراوي مباراتين في منافسة كأس بلجيكا، ولفت الأنظار بأدائه الفني الكبير وقدرته على صناعة الفارق في وسط الميدان. ما جعله يدخل ضمن أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة البلجيكية هذا الموسم.