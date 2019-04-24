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زرواطي: إقتناء 33 محطة لتصفية ومعالجة عصارة النفايات

الوطني
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زرواطي: إقتناء 33 محطة لتصفية ومعالجة عصارة النفايات
بقلم أمينة داودي

أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أنه تم إقتناء 33 محطة لتصفية ومعالجة عصارة النفايات.

وأضافت الوزيرة عبر صفحنها الرسمية على الفايسبوك، أن الإجراء جاء في إطار الإستراتيجية الوطنية في مجال حماية البيئة و الساحل.

حيث كلفت وزارة البيئة والطاقات المتجددة الوكالة الوطنية للنفايات بعملية إقتناء 33 محطة لتصفية ومعالجة عصارة النفايات.

والتي سيتم إستغلالها على مستوى 33 ولاية من الوطن.
كما أعلنت الوكالة عن مناقصة وطنية لاقتناء وتشغيل هذه المحطات، كما تم مؤخرا إنطلاق الأشغال المتعلقة بها وتتراوح مدة الأشغال من 7 إلى 18 شهرا.


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