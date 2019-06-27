زرواطي: “سنحاسب الجهة التي رخصت برمي النفايات الصناعية في بحيرة وهران “

أكّدت وزيرة البيئة والطاقات المتجدد، فاطمة الزهراء زرواطي، على محاسبة الجهة، التي أعطت التراخيص للمؤسسات للرمي النفايات، في بحيرة أم غزلار بوهران، وتسببت في نفوق الأسماك.

وقالت الوزيرة، خلال زياتها اليوم الخميس، إنّ إلى بحيرة غزلار بوهران، ووقوفها على الكارثة البيئية، التي تسببت في نفوق الأسماك ، رفقة مختصين في المجال ، أنه سيتّم تفتيش المؤسسات ومعرفة المصبات التي تسببت في هذه الكارثة .

كما كشفت زرواطي، أنه سيتم تصنيف البحيرة بمجرد الانتهاء من عملية التحقيق ، وفق مخطط التسيير وتكون محصنة من أي خطر ، وتحويلها الى عمل سياحي .

مشيرة إلى ضرورة الإسراع في انجاز محطة تصفية المياه بالمنطقة .

كما أشارت الوزيرة، أنّه تم اغلاق العديد من المصانع في السنوات الماضية على مستوى الوطني، والتي تسببت في كوارث طبيعية.

وأكّدت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة، هناك لجان مختصة في إحصاء كل المصبات على مستوى كل الولايات، التي تسبت في الأمراض المتنقلة .

مشيرة ، الى مشروع حماية هذه المجالات البيئية ، والتي سيتم تعميمها على كل قطاعات، بم فيها الفلاحة والطاقة كل حسب مجاله