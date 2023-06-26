زرواطي: “لن أتدخل في أي نقطة خلال الجمعية العامة للفاف”

أكد رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، بأنه سيلتزم الصمت خلال أشغال الجمعية العامة العادية لـ”الفاف” الجارية وقائعها حاليا بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة.

وفي تصريح خص به “النهار” اليوم الاثنين، قبل انطلاق أشغال الجمعية، تحدث زرواطي، عن قرار رفع العقوبة في حقه، قائلا: “العام والخاص يعرف أن نصف نهائي كأس الجمهورية كان بتقنية “الفار” ولكنه لم تكن موجودة في النهائي”.

مضيفا: “القرعة منحتنا حق الاستضافة في بشار، ولكن الكأس ما حبتنتاش.. هنيئا لأولمبي الشلف”.

وسئل صحفي “النهار” زرواطي، عن النقاط التي سيتدخل فيها خلال أشغال جمعية “الفاف” غير أن رئيس الساورة رد قائلا: “لن أتدخل في أي نقطة خلال الجمعية.. عييت.”