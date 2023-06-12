لجنة الإنضباط تسلط عقوبة الإيقاف ضد زرواطي

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارات لجنة الانضباط، والتي تصدرتها عقوبة الإيقاف المفروضة على رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي.

ونشرت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، قرارات لجنة الانضباط، التي قضت بايقاف زرواطي، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة عامين نافذين.

كما تم فرضت لجنة الإاضباط غرامة مالية بقيمة قدرها 200 ألف دينار جزائري، ضد رئيس شبيبة الساورة.

وتأتي هذه العقوبات، بعد مثول زواطي في وقت سابق، أمام لجنة الانضباط التي استمعت لأقواله، في قضية تصريحاته ضد مسؤولي الرابطة المحترفة.

ومن جهة أخرى فرضت لجنة الإنضباط عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر نافذة، في حق المدير الفني الرياضي لمولودية الجزائر محمد ميخازني، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.