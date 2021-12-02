زرواطي: نشيد بأداء السلطة الوطنية المستقلة الذي تحسن
أشادت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الخميس، بأدء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص محليات 27 نوفمبر الماضي.
كما أكدت زرواطي خلال ندوة صحفية، عن تحسن أداء السلطة الوطنية المستقلة.
وفي سياق نتائج الإنتخابات المحلية، أوضحت رئيسة “تاج”:”كنا نطمح إلى أكثر رغم أن مشاركتنا كانت نسبية.”
مبرزة في الوقت، ذاته أن الحزب شارك في هذه الإنتخابات انطلاقا من قناعته في المساهمة في بناء موسسات الدولة وفي الحفاظ على ثوابت الأمة.
بالمقابل، أضافت أن وعاء الحزب يستقطب الإطارات والشباب والإنتخابات ماهي الا وسيلة للوصول إلى تجسيد البرنامج.
وتابعت قائلة:”نعتبر أنفسنا جزء من الحل للحفاظ على موسسات الدولة من أجل بناء لحمة قوية ومواجهة أي خطر مهما كان و نحن نسير نحو بداية مرحلة جديدة.”
إلى جانب ذالك، ترى زرواطي أن العملية السياسية يشوبها الكثير من السلوكيات التي تجذرت يجب ان نعنل على استئصالها.
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زرواطي: الانتخابات هي خطوة للحوار واقتراح حلول للمشاكل
كما قالت فاطمة الزهراء زرواطي، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، إنّ التحديات التي تواجه الطبقة السياسية تضعها أمام امتحان كبير من خلال رفع المستوى وارجاع الثقة بين المواطن والطبقة السياسية.
وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها بمقر الحزب صبيحة اليوم، أكدت زرواطي أن كل القوائم جاهزة بوجوه جديدة.
وأضافت “كلنا موضوعون أمام خيار واحد وهو إحداث القطيعة مع كل الممارسات القديمة”.
وواصلت زرواطي قائلة، إن المواطن هو الفيصل في إحداث التغيير ونقول له أن الفراغ مستنقع يمكن أن يؤذي الجزائر،
الفراغ والانسحاب والغياب لا يمكن أن يكون الحل.
كما أشارت زرواطي إلى أن الانتخابات هي الخطوة المهمة للجلوس واقتراح الحلول للمشاكل.
ودعت ذات المتحدثة كل الأحزاب إلى الخروج إلى الميدان، لاحتواء ما يمكن احتوائه، موجهة التحية للمرابطين في الحدود من الجيش الوطني الشعبي.
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