زروقي جاهز لمواجهة آيندهوفن

يستعد الدولي الجزائري، رامز زروقي، لاستعادة مكانته في تشكيلة ناديه تفينتي أنشخيده، الذي سيحل غدا الأحد، ضيفا على نظيره بي إس في آيندهوفن، في قمة الجولة الـ 23 من الدوري الهولندي.

وكان زروقي، قد غاب عن لقاء الجولة الماضية، الذي انهزم فيه فريقه بثنائية نظيفة، أمام غو أهيد إيغلز، بسبب معاناته من إصابة، أجبرته على الركون إلى راحة إجبارية لـ 5 أيام.

وأعلن أمس، الموقع الرسمي لنادي تفينتي، عن عودة زروقي، إلى قائمة المدرب رون يانس، المعنية بمواجهة الغد، والتي سيبدأها لاعب الخضر، أساسيا بنسبة كبيرة.