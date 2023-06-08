زروقي في مهمة حسم التأهل لدوري المؤتمرات

يواجه الدولي الجزائري رامز زروقي رفقة فريقه توينتي، اليوم الخميس، نظيره سبارتاك روتردام، برسم نهائي البلاي أوف المؤهل لدوري المؤتمرات.

وسيحتضن ملعب سبارتاك المواجهة بداية من الساعة 19.00 مساءً المواجهة، حسب التوقيت المحلي.

ومن المنتظر، أن يشارك لاعب خط الوسط الجزائري أساسيا في المواجهة حسب تقارير الإعلام الهولندي.

وسيلعب النهائي بمواجهتي الذهاب والإياب، والفائز سيتأهل للمشاركة في منافسة دوري المؤتمرات الموسم المقبل.

يجدر الإشارة، سيستقبل توينتي خصمه سبارتاك في نهائي الإياب، يوم الأحد المقبل، وسيحاول لاعب الخضر زروقي، ختم مسيرته مع توينتي بأفضل طريقة، بعد أن أعلن ناديه إنتقاله لبطل الدوري الهولندي فاينورد الموسم المقبل.