زروقي يتجه لختم مشواره مع توينتي بأفضل طريقة

قاد الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي توينتي الهولندي رامز زروقي، أمس الخميس، فريقه لتحقيق الفوز خارج الديار ضد هيرنفينين بهدفين مقابل هدف.

برسم الدور النصف النهائي للبلاي أوف المؤهل لمنافسة الأوروبا ليغ الموسم المقبل.

وشارك زروقي في اللقاء أساسيا من جانب توينتي لغاية الدقيقة 69 من الشوط الثاني، ونال تنقيط 7.2 في اللقاء.

ولمس لاعب الخضر زروقي الكرة 66 مرة، قدم منها 48 تمريرة حاسمة، منها تمريرتين مفتاحيتين.

كما تمكن متوسط الميدان زروقي، من تأدية واجبه الدفاعي في اللقاء على أكمل وجه، حيث تمكن من الفوز 8 صراعات ثنائية، وقطع 3 كرات.

وسيستقبل توينتي في لقاء العودة هيرنفينين بعد غد الأحد، لحسم التأهل لنهائي البلاي أوف المؤهل للأوروبا ليغ الموسم المقبل.

وفي حال التأهل للنهائي، سيلاقي زروقي رفقة فريقه توينتي المتأهل من مواجهة النصف نهائي الثاني أوتريخت أو سبارتاك روتردام.

يجدر الإشارة، سينتقل اللاعب رامز زروقي لبطل الدوري الهولندي هذ الموسم فاينورد روتردام، في الميركاتو الصيفي.