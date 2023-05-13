زروقي يصل للتمريرة الرابعة هذا الموسم

بصم اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، على التمريرة الحاسمة الرابعة، مع فريقه توينتي الهولندي في كل المنافسات.

وعرفت مواجهة توينتي ضد نيميخن، ضمن الجولة 32 من الدوري الهولندي، أمس الجمعة، مشاركة لاعب الخضر زروقي أساسيا لغاية الدقيقة 81 من الشوط الثاني.

أين بصم زروقي على تمريرة الهدف الثالث لصالح فريقه، والرابعة له في الموسم الحالي.

ونال زروقي علامة 7.5 في اللقاء الذي إنتهى بفوز توينتي برباعية نظيفة، وقام اللاعب بتسديدة نحو المرمى ومراوغة ناجحة.

كما جاء زروقي رابع لاعب في المواجهة أكثر قياما بالتمريرات في المواجهة بـ93 تمريرة، منها 52 ناجحة.

يجدر الإشارة، سينتقل متوسط متوسط ميدان الخضر رامز زروقي، لبطل الدوري الهولندي فاينورد روتردام، الموسم المقبل.