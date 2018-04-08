زطشي: ” طرحت مشروع “الفاف” على رئيس الفيفا وكان سعيدا بذلك”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه طرح مشروع تطوير كرة القدم الجزائرية على رئيس الفيفا جيان أنفانتينو الذي أعجب كثيرا به.

وقال زطشي في تصريح خص به النهار على هامش الملتقى الطبي حول دراسات تطوير كرة القدم في شهر رمضان الذي إحتضنه مركز سيدي موسى:

“طرحت مشروعي على ممثل الفيفا الذي أعجب به، وحمسنا وقدم كل مساندة الفيفا خاصتا في مشروع مراكز التكوين التي نسعى لانشائها قصد تطويرالكرة الجزائرية”

وأضاف: ” مهمة الاتحادية هي تطوير كرة القدم، وندعو الجمعية العامة لمساندتنا في هذا المشروع، خاصة وأن الفيفا ستساعدنا في هذا المشروع”.