زطشي: “لن نُسيّر الكرة الجزائرية بالهاتف”

رفض خير الدين زطشي رئيس الفاف أن يتم تسيير كرة القدم الجزائرية بمكالمات هاتفية وطالب رؤساء الأندية بالحديث مع الرابطة والفاف عبر بيان كتابي.

وقال زطشي خلال اجتماعه مع الرابطة ورؤساء الأندية: “يمكننا الحديث مع بضعنا البعض عبر الهاتف عن أمور الحياة وغيرها لكن ليس عن التسيير”.

وأضاف: “هناك ما يسمى بالبيان الكتابي، أي نادي يتصل بالإتحادية أو الرابطة لطلب أي شيء يكون ذلك عبر بيان كتابي”.

وتابع: “الفاف والرابطة مجبرون على الرد على طلبات الأندية في أقرب الآجال”.

وختم كلامه: “لذلك ليس بالهاتف نسير الكرة الجزائرية وفي الفترة الأخيرة هذا الأمر تطورا كثيرا، وأحيانا الهاتف هو الذي يسبب المشاكل”.