زطشي: “وجدنا المنتخب منهارا.. وبلماضي أعاد الروح القتالية لللاعبين وعمل كبير في انتظارنا”

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، أنّ مدرب الخضر جمال بلماضي أعاد الروح القتالية للاعبين، موضحا أن عملا كبيرا في انتظارهم.

وقال زطشي اليوم الإثنين، أثناء عودته إلى أرض الوطن رفقة وفد الخضر قادمون من الطوغو:” الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون تنبأ بمستقبل أفضل للخضر”.

وأضاف: “التأهل لم يكن سهلا وبلماضي أعاد الروح القتالية للاعبين من خلال التحضير النفسي الذي قام به رفقة طاقمه”.

وتابع قائلا: “أهدافنا هي إعادة المنتخب الوطني لموقعه الصحيح، وهذه إلا البداية ولا يجب الإختباء وراء هذا الفوز لازال عمل كبير في انتظارنا”.

كما شدد ذات المتحدث، أن أبواب المنتخب مفتوحة لكل اللاعبين الجزائريين وهذا ما أكده بلماضي في وقت سابق.

وأشاد زطشي، بالناخب الوطني جمال بلماضي أحضر طاقم ذو كفاءة والنتائج تظهر تدريجيا.