زطشي يرد على إشاعات عقوبة الكاف ويُسافر إلى المغرب

سافر رئيس الفاف خير الدين زطشي ظهيرة اليوم الأربعاء إلى المغرب لحضور أشغال الجمعية العامة للكاف المُقررة يوم الجمعة بالدار البيضاء.

ورافق زطشي إلى المغرب كل من بشير ولد زميرلي النائب الأول لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وحكيم مدان المناجير العام للمنتخب الوطني الأول.

وأكد الموقع الرسمي للفاف في بيان له أن الكاف هي من وجهت الدعوة لزطشي لحضور أشغال الجمعية العامة.

وأضاف نفس البيان أن الوفد الجزائري سيستغل الفرصة لإجراء لقاءات عمل مع أعضاء الإتحاديات الإفريقية المُتواجدين بالمغرب.

وإمضاء بروتوكولات عمل مُشترك معها في المجال التقني ،الإداري والطبي.