عقد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، إجتماعا مع الحكام الجزائرين، طالبهم فيه بالعمل على تجنب الأخطاء التحكيمية.

وشدد زطشي، اللهجة مع حكام الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، بعد إرتكاب زملاء عبيد شارف، للكثير من الأخطاء في الجولات الأخيرة.

وهو ما أثر في نتائج النهائية لعديد المباريات المهمة، وجعلت زطشي يُسارع إلى عقد هذا الإجتماع لتنبيه الحكام لهذه النقطة.

يجدر الذكر أن الأخطاء التحكيمية قلة هذا الموسم، بشهادة خبراء التحكيم الجزائريين، مُقارنة بالمواسم الماضية، التي شهدت مستوى تحكيمي كارثي.