زعلان : تسليم المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي نهاية السنة

أكد اليوم الأربعاء وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، تسليم المحطة الجوية التابعة بمطارأحمد بن بلة الدولي نهاية السنة.

اين وقف زعلان على سير أشغال إنجاز المحطة الجوية التابعة بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران.

حيث شدد على تسليمه مع نهاية السنة مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة المشروع الذي يعد واجهة مدينة وهران.

كما صرح الوزير أنه سيتم توسعة خط ترامواي وهران لمسافة 8 كلم.

خصوصا بعد خلق أقطاب سكنية جديدة من بينها قطب بلقايد الذي يحوي مرافق هامة ستحتضن ألعاب البحر الابيض المتوسط .

إلى جانب ثاني محور يربط بين منطقة السانية ومطار احمد بن بلة الدولي.

واشار الوزير إلى إعادة انطلاق تيليفيريك وهران الذي كان متوقفا منذ أكثر من 6 سنوات.

وهذا نتيجة بعض المشاكل مع المؤسسة الأجنبية المكلفة آنذاك بالإنجاز حيث تم تسوية كل العقود المبرمة مع هذا المتعامل.

فيما تم تكليف مؤسسة ايما باعادة بعث المشروع مجددا.