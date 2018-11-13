زعلان: توسعة ميترو المطار وبراقي السنة المقبلة

أفاد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، أنه بداية من السنة المقبلة سيتم في الإستمرار بالتوسعات التي أقرها الرئيس.

مشيرا على هامش تدشين توسعة علي منجلي بجسر قسنطينة، أن تلك التوسيعات كانت تعاني من نقص في الأغلفة المالية.

على غرار التوسعة نحو مطار هواري بومدين، وسيتم الإستمرار في التوسعة نحو براقي ونحو باب الواد المبرمجة.

وأضاف الوزير، أنه يرتقب في شهر أفريل 2019 إستلام الجزء التقني لمحطة بوضياف بين عين النعجة وبراقي.

مؤكدا أن الدراسات الخاصة بالتوسعة جارية وجزء كبير منها تم إستلامه، وسنقوم بتجسيد التوسعة فور توفر الغلاف المالي.