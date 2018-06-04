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زعلان: لجنة وزارية لمتابعة مشروع ربط ميناء جن جن بالطريق السيار

الوطني
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زعلان: لجنة وزارية لمتابعة مشروع ربط ميناء جن جن بالطريق السيار
بقلم عمر تدريست

أمر وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، السلطات المحلية في جيجيل وميلة وسطيف إلى ضرورة تدعيم ورشات مشروع ربط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب بالوسائل  المادية والبشرية.

ودعا الوزير خلال ترأسه اجتماعا تنسيقي بحضور والي ولاية جيجل، والأمينة العامة لولاية ميلة والأمين العام لولاية سطيف.

إلى تنظيم اجتماعات دورية تجمع السلطات المحلية مع مختلف المتدخلين بالولايات الثلاث من أجل التنسيق وإيجاد الحلول في وقتها.

وقام عبد الغني زعلان بتكليف لجنة وزارية بمتابعة تنفيذ القرارات والتنسيق بين جميع الأطراف.

ويهدف هذا الاجتماع الذي حضره كل المتدخلين المعنيين بهذا المشروع من مؤسسات الإنجاز تحت إشراف الجزائرية للطرق السيارة، مكاتب الدراسات وإطارات الإدارة المركزية والمحلية.

إلى إعطاء ديناميكية جديدة لهذا المشروع الهام  الذي يعبر ثلاثة ولايات جيجل على مسافة 45 كم، ميلة على مسافة 15 كم وسطيف على مسافة 50 كم، والذي يعرف مساره تضاريس صعبة.

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